PGM'den , Ayça Alav cinayeti zanlılarının yakalanma süreci konusunda açıklama

Polis, Ayça Alav cinayeti sonrası, zanlıların yakalanması öncesi, esnası ve sonrasında Polis Genel Müdürlüğü tarafından hiç kimsenin, kanunsuz bir fiil veya müdahaleye yönlendirilmediğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü, Ayça Alav cinayeti zanlılarının yakalanma süreci konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Polis açıklamasında, yapılan icraat sırasında, hiçbir surette KKTC sınırları dışına çıkılmadığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarına temas ve tecavüz edilmediği vurgulanarak, yakalanan zanlılar haricinde, KKTC’de aranmakta olup Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde yaşayan hiç kimsenin KKTC topraklarına geçmediği kaydedildi.

-“Hiç kimseye para veya başka herhangi bir vaatte bulunulmadı”

Asılsız iddialarla KKTC Polis Örgütü’nün yasal sınır ve mevzuatlar çerçevesinde başarıyla gerçekleştirdiği icraata gölge düşürerek, toplum nazarında olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığının gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, KKTC Polis Örgütü’nün hiçbir yetkilisi tarafından, hiç kimseye para veya başka herhangi bir vaatte bulunulmadığı belirtildi.

Açıklamada, KKTC halkı tarafından her zaman güvenilen ve Güvenlik Kuvvetleri’nin güzide kuruluşu olan Polis Genel Müdürlüğü’nün, suç işleyen veya işlemek niyetindeki şahıslara yönelik çalışmalarına yılmadan ve kararlılıkla devam edeceği kamuoyunun bilgisine getirildi.

22 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Ayça Alav’ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili zanlı olarak aranan Kamerun uyruklu iki şahsın, cinayetin hemen ardından kanunsuz yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine geçtiklerinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

-"Güney'den bugüne değin hiçbir resmi cevap alınamadı"

“İşlenen cinayetin hemen ardından, cinayet zanlılarının kanunsuz yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine kaçtıklarının öğrenilmesi üzerine, Polis Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak İki Toplumlu Suç ve Suçlarla İlişkin Bilgi Değişimi Ofisi kanalı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinden bilgi istenmiş ancak, bugüne değin hiçbir resmi cevap alınamamıştır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde bulunan zanlıların yeniden sınır ihlalinde bulunarak, KKTC üzerinden ada dışına kaçmak için girişimde bulunabileceklerinin öğrenilmesi üzerine, Güvenlik Güçlerince KKTC-GKRY sınır bölgelerindeki tedbirler artırılmış ve 8 Ocak 2024 tarihinde yeniden KKTC topraklarına giriş yapan zanlılar, Polis Genel Müdürlüğü Ekiplerince tespit edilerek sağlıklı şekilde ele geçirilmişlerdir.”

Acımasızca işlenen ve toplumda infial yarattığına işaret edilen Ayça Alav cinayetinin ardından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinde rahat dolaşan ve adadan kaçmak için girişimlerde bulunan zanlıların yakalanıp KKTC makamlarına teslim edilmesi için GKRY yetkilileri tarafından bugüne kadar hiçbir girişimde bulunulmadığı belirtilen açıklamada, “Asılsız iddialarla KKTC Polis Örgütü’nün yasal sınır ve mevzuatlar çerçevesinde başarıyla gerçekleştirdiği icraata gölge düşürerek, toplum nazarında olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir” ifadelerine yer verildi.