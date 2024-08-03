Polisten Ambulans Kaçırma Olayı Hakkında Açıklama

Polis, dün saat 05:00 sıralarında, Serhatköy'de yaşanan ambulans kaçırma olayı hakkında açıklama yaptı. Polis, Tolga Keçeli'nin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahade altına alındığını belirtti.

Polisin açıklaması şöyle:

“03.08.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Serhatköy köy meydanında, Serhatköy’de sakin T.K. (E-33)’nin rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansın söz konusu yere gelmesi üzerine, T.K. ambulansın ön koltuğuna binmek istemesi hususunda aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrasında sağlık çalışanlarının izni olmaksızın çalışır durumdaki RHA 4352 plakalı ambulans araca binip, sürerek konu yerden ayrılarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gitmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahade altına alınmıştır. Konu ambulans araç ise ilgili sağlık merkezinine telsim edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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