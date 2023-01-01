Polisten başarılı operasyon: Araçta tabanca ve canlı mermi bulundu!

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda bir araçta tabanca bulundu. Meseleyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15:40 sıralarında, Girne'de, Girne - Alsancak Çevre Yolunun üst geçidinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bir araçta yapılan aramada, bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 4 adet canlı mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan G.A. (E-58) ve A.D. (K-55) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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01/01/2023 18:54