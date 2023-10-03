Polisten bulunan ilaçlarla ilgili ilk açıklama geldi

Bulunan ilaçlarla ilgili polisten ilk açıklama geldi

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03/10/2023

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Polisten bulunan ilaçlarla ilgili ilk açıklama geldi

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunarak, polise teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından kupürleri kesilmiş çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak, polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

03/10/2023 15:10
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TAGS: haber, kıbrısi polis, ilaç
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