Polisten bulunan ilaçlarla ilgili ilk açıklama geldi

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunarak, polise teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından kupürleri kesilmiş çöp poşetleri içerisinde araziye atılmış çok sayıda hap/ilaç bulunarak, polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.