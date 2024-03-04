Polisten dağ yolundaki kazayla ilgili açıklama…

Girne - Değirmenlik Anayolunun 0-1 kilometreleri arasında, saat 19.40 raddelerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Musa Demirtaş (E-42), yönetimindeki ZVL 528 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Beyzade Çetinkaya (E-42) yönetimindeki LC 855 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan ZVL 528 plakalı araç sürücüsü Musa Demirtaş kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Onur Kağnıcıoğlu (E-38) ile LC 855 plakalı araç sürücüsü Beyzade Çetinkaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polis yaşanan trafik kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.