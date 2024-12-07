Polisten Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta eş zamanlı denetim

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı gerçekleştirilen kontrollerde, 4 bin 314 araç denetlendi, 717 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç trafikten men edilirken, ikamet izinsiz üç kişi de tutuklandı.

-Gazimağusa kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 20 kişi tespit edildi

Polisten verilen bilgiye göre, dün 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, Gazimağusa’da; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 980 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin; 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 50’si seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü sigortasız, 1’i kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 9’u kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 90’ı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 355 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne…İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ikamet izinsiz üç kişi tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 2 bin 352 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 136’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt…110 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Güzelyurt’ta herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 982 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.