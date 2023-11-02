Polisten Girne Eziç kavşağıyla ilgili uyarı

Polis sürücüleri Girne Eziç kavşağında gerçekleştirilecek trafik ışıkları konusundaki çalışma nedeniyle uyardı.

Polis Basın Subaylığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Eziç kavşağındaki Trafik Işıkları ile Zeytinlik kavşağındaki Trafik Işıklarında çalışma yapılacağından, söz konusu trafik ışıkları bugün saat 14.00’e kadar çalışmayacaktır.

Yol ve trafik güvenliği açısından, bahse konu kavşaklar üzerinde gidiş ve gelişi ayıran orta refüjler araç trafiğine (sağa ve sola dönüşler) kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanacaktır.

Çalışmalar süresince bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”