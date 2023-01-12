Polisten Girne'de trafik denetimi!

Ülke genelinde polis denetimleri devam ediyor...

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12/01/2023

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Polisten Girne'de trafik denetimi!

Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 425 araç sürücüsü kontrol edildi. 96 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, 15 sürücünün de aracı ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 11.01.2023 tarihinde, Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 425 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 4’ü sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 58’i belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma olmak üzere, toplam 96 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 15 sürücünün aracı ise trafikten men edilmiştir.

12/01/2023 10:45
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TAGS: polis, denetim, trafik,
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