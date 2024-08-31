Polisten Göçük Altında Kalan İşçi Hakkında Açıklama
31/08/2024
Lefkoşa'da, kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Osman Örek Caddesi üzerinde, Lefkoşa Türk Belediyesi adına kanalizasyon çalışması yapan bir şirkette çalışan 44 yaşındaki Shafıqul (E), kazı çalışması sırasında kanalizasyon çukurunda meydana gelen toprak kayması sonucu, çukur içerisine kayan toprağın altında kaldı.
Bugün meydana gelen olay sonrası adı edilen Polis İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.31/08/2024 14:17