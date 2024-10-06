Polisten Gondol Operasyonu; 2 kilo 700 uyuşturucu yakalandı!

İskele’deki Gondol Operasyonu’nda bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.40 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, K.A.O.’nun (E-31) kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 50 gram ağırlığında afyon sakızı, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain, yaklaşık beş gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak, emare olarak, alındı. K.A.O. tutuklandı.