Polisten Halil Falyalı Açıklaması

Halil FALYALI kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

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08/02/2022

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Polisten Halil Falyalı Açıklaması

Polis Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı

İşte o açıklama:

8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat DEMİRTAŞ olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil FALYALI ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

08/02/2022 21:40
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TAGS: halil falyalı, cinayet, pusu, halil falyalı öldü,
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