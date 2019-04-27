HABER KIBRIS

Polisten hatalı isim açıklaması

Polis, Serhatköy yakınlarında bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan gencin "Korkmaz" olarak açıkladığı soyadının "Kurkmaz" olduğu bildirdi.

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27/04/2019

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Polisten hatalı isim açıklaması

 

Polis Basın Subaylığı, yayımladığı düzeltmeyle kazada ağır yaralanan gencin adının Ahmet Kurkmaz olduğunu belirtti.

Bu sabah 09.50'deki kazada, 18 yaşındaki Murat Özbek yönetimindeki JN 619 plakalı araç, Güzelyurt istikametine seyrederken Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje düşüp beton bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce sola savrulmuş ve takla atmıştı.

Kazada, sürücü Murat Özbek'le birlikte yolcu 18 yaşındaki Ahmet Kurkmaz da yaralanmıştı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Kurkmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden Yakın Doğu Üniversitesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

Kurkmaz'ın tedavisi YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde, sağ köprücük kemiği kırılan Mrat Özbek'in tedavisi ise Nalbantoğlu Hastanesi cerrahi servisinde devam ediyor.

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TAGS: ahmet kurkmaz
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