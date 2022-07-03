Polisten kaçmaya çalışan zanlının cebinde hap bulundu

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03/07/2022

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Polisten kaçmaya çalışan zanlının cebinde hap bulundu

Gazimağusa ’da 01.07.22 tarihinde, saat 14.45 raddelerinde, devriye polislerini görmesi üzerine kaçmaya çalışan ve kısa sürede yakalanarak üzerinde yapılan aramada tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 115 adet tam, 6 adet yarım hap ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5950 T.L nakit para bulunan M.D suç üstü hali gereği göz altına alındı.

Zanlı “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla” Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. 

 

03/07/2022 09:11
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