Polisten kaçan bir kişi beş metre yüksekten atlayıp yaralandı

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08/08/2024

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Polisten kaçan bir kişi beş metre yüksekten atlayıp yaralandı

Gönyeli’de dün alınan bir şikayet üzerine gidilen apartman dairesinde sakin Mırabel Benjamın, kapıyı açarak polisleri görmesi üzerine, üzerini değişip geleceği beyanının ardından kapıyı kapatıp, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atladı.

Yaralanan Benjamın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

08/08/2024 13:50
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TAGS: yüksekten atlama, haber
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