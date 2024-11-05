Polisten kaçmak için yüksekten atlayan şahıs yaralandı

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05/11/2024

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Polisten kaçmak için yüksekten atlayan şahıs yaralandı

Gazimağusa’da Bülbül Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 02.40 sıralarında gürültü yapıldığı üzerine alınan şikayet üzerine yapılan polis ziyaretinde, polisten kaçmak için 13.50 metre yükseklikten aşağıya atlayan şahıs yaralandı.

Açıklamada, KKTC’de izinsiz ikamet eden A.A.O.’nun (E-26) apartman önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek yaralandığı kaydedildi.

Olayda yaralanan A.A.O.’nun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına aldığını, tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

05/11/2024 16:49
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TAGS: polis, haber, kktc
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