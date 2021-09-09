Polisten kritik uyarı…

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09/09/2021

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Polisten kritik uyarı…

Polis Genel Müdürlüğü, son günlerde yurt dışı telefon hatlarıyla aradıkları kişilere banka hesaplarıyla ilgili telkinlerde bulunan kimliği meçhul kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

PGM Basın Subaylığu'nın açıklaması şöyle:

"Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul  şahıslar;  aradıkları kişilere,  banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığını, kendilerine  verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmaları halinde tüm paralarının kendilerine iade edileceği

yönünde telkinde bulunulduğu yönünde polise şikayetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur"

 

 

09/09/2021 19:48
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TAGS: Polisten kritik uyarı…, haberkibbris,
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