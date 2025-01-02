Polisten Lefkoşa’daki Kurşunlama Olayı Hakkında Açıklama

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde, Cavidan Ahmet isimli bir apartmanda 01 Ocak 2025 tarihinde saat 04.35 sıralarında meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili polis açıklama yaptı.

Polis, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından bir ikametgaha tabanca ile ateş açıldığını doğruladı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Olay, 02.01.2025 tarihinde polisin bilgisine gelirken, saldırganların kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.