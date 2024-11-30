Polisten ölümlü kazayla ilgili açıklama!

Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 19.20 sıralarında meydana gelen kazada, Soukaına Kırba hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 19.20 sıralarında Plümer Osman Ertüngü (E-75), yönetimindeki HV 548 plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği esnada Metropol Süpermarket önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Soukaına Kırba (K-19), Khaoula Ferdous (K-21) ve Aya Boulhannı (K-18)'ya çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya Soukaına Kırba karşı istikametten gelmekte olan Serdar Özbek (E-43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden HV 548 plakalı araç sürücüsü yine karşı istikametten gelmekte olan Neslişah Gözüken (K-25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaya Soukaına Kırba olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan yaya Khaoula Ferdous ve Aya Boulhannı ile HV 548 plakalı araç sürücüsü Plümer Osman Ertüngü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tünay Ertüngü (K-78) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yaya Aya Boulhannı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.