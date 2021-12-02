Polisten önemli operasyon

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02/12/2021

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Polisten önemli operasyon

Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Taşucu – Girne seferini yapmakta olan bir gemide Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada, piyasa değeri üç milyon TL değerinde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.  Operasyon kapsamında gemi kaptanı A.B. (E-37) ile mürettebat A.Ü. (E-55), C.O. (E-35) ve N.K.(E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

02/12/2021 20:58
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TAGS: Polisten önemli operasyon
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