Polisten önemli operasyon

Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Taşucu – Girne seferini yapmakta olan bir gemide Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada, piyasa değeri üç milyon TL değerinde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gemi kaptanı A.B. (E-37) ile mürettebat A.Ü. (E-55), C.O. (E-35) ve N.K.(E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 20:58