Polisten Özok ve Luman’ın ölümüne ilişkin açıklama…

Girne ve Kilitkaya'da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybeden Hayati Özok ve Mehmet Luman’ın ölüm nedenlerinin kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’deki trafik kazasında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Hayati Özok’un otopsi raporunda, ölümüne eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi, trafik kazasına bağlı kaburga kemikleri ve sternum kemiği kırığı, iç organ yaralanmaları ve hemopnömotoraksın neden olduğu belirlendi.

Aynı gün Kilitkaya’da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 64 yaşındaki Mehmet Luman’ın otopsisinde ise ölümün aterosklerotik kalp hastalığı, yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiği saptandı.

Polisini her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.