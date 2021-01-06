Polisten sahte 100TL'lik banknot uyarısı!

KKTC Polis Genel Müdürllüğü, operasyon sonucu toplam 4 bin 500 TL değerinde sahte 100TL’lik banknotu ele geçirdiğini duyurdu. Polis halkı dikkatli olmaları konusunda uyararak şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istedi.

SAHTE 100 TÜRK LİRASI BANKNOTLARA DİKKAT!

05.01.2021 tarihinde, Lefkoşa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 4500 TL sahte banknotlar ele geçirildi. Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Sahte 100 TL'lik Banknotların Seri Numaraları:

C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621, C254568941.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100 Türk Lirası cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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06/01/2021 11:02