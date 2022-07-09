Polisten 'sahte dolar' uyarısı

Girne’de, 06 - 08.07.2022 tarihleri arasında iki şahıs tarafından tasarruflarında bulunan 100’lük banknotlardan ve KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12 seri numaralarından oluşan sahte olduğuna inanılan toplam 22,700 Dolar nakit parayı tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica edildi.

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09/07/2022 11:19