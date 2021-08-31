Polisten Sahte Para Uyarısı!

Polis, 100’lük banknotlardan ve “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan sahte ABD Doları ile ilgili para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da O.S.O.’nun (E-22) kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada 100’lük banknotlardan oluşan toplam 88 adet sahte ABD Doları bulunarak emare olarak alınırken, yapılan ileri soruşturmada O.S.O’nun Pazar günü, kendisine ev kiralaması için bir şahsa bahse konu sahte paralardan toplam 2 bin ABD Doları verdiği, sahte paraların bir kısmının Gazimağusa ve Girne’de iş yerlerine verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis, 100’lük banknotlardan ve “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan sahte ABD Dolarlarından daha önceden piyasaya sürülme ihtimalini göz önünde bulundurarak, ellerinde belirtilen seri numaralı 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.

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31/08/2021 15:07