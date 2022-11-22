Polisten Sahte Para Uyarısı!

Bostancı’da dün faaliyet gösteren iki ayrı markete müşteri olarak giden iki şahıs, tasarruflarında bulundurdukları MB666888880 seri numaralı 4 adet 50’lik ve 1 adet 20’lik sahte Euro banknotları yaptıkları alışverişlere karşılık söz konusu iş yerlerine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar Yeşilırmak Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesine geçiş yapacakları sırada tespit edilerek tutuklamış ve kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada yine aynı seri numaralı (MB666888880) 14 adet 50’lik, 1 adet 10’luk ve bir adet 5’lik Sahte Euro banknot daha bulunarak emere olarak alındı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “50’lik, 20’lik, 10’luk ve 5’lik Euro” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmelerini polis önemle rica etti.

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22/11/2022 13:08