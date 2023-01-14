Polisten sıkı denetim!

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 1042 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu 79’u belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 7’si de alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 259 araç sürücüsü rapor edilmiştir. Çeşitli suçlardan 15 araç trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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14/01/2023 11:20