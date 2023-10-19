Polisten sıkı denetim!
19/10/2023
Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 337 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 42 araç ise trafikten men edildi.
Polis açıklamasına göre 1628 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 110’u yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 43’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si de emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.