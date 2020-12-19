Polisten sıkı denetim!

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19/12/2020

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Polisten sıkı denetim!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında  asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

21.00 – 01.00  saatleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilen  denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme yapıldı.

 Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 2000 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 747 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç ise trafikten men edidi.

 

 

19/12/2020 10:41
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TAGS: polis, denetim, lefkoşa, asayiş ve trafik denetimleri
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