Polisten sıkı denetim, 11 kişi tutuklandı!

Polis, suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu 11 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“13-14.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 10’u Güzelyurt’da, 1’i Girne’de olmak üzere toplam 11 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”