Polisten sıkı denetim!

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Müdürlükleri’nin dün ve bugün 22.00-02.00 saatleri arasında sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

GAZİMAĞUSA

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve gece kulüplerinde bir olumsuzluk tespit edilmediği, ancak kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği bildirildi.

Gazimağusa trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 550 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 99 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği, ancak kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği bildirildi.

Girne trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 672 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 141 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 14 araç trafikten men edildi ve bir araç sürücüsü tutuklandı.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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04/09/2021 13:07