Polisten sıkı denetim!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00-24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise; 520 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi.

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11/09/2021 13:15