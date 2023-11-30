Polisten sıkı denetim bin 655 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 655 araç sürücüsü kontrol edildi ve 138’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 122’si diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 24 araç ise trafikten men edildi.

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