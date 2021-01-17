Polisten sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bu gece saat 22.00’dan sonra sokağa çıkma yasağının başlayacağı açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahısların, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerine dikkat çekildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

Dikkat! Bu akşam saat 22:00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor.

Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22:00’dan itibaren, 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar olmak üzere, gece saat 22:00’dan, sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerdir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.

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17/01/2021 10:00