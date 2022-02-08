Polisten suikast failleriyle ilgili açıklama

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08/02/2022

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Polisten suikast failleriyle ilgili açıklama

Polis Basın Subaylığı, iş insanı Halil Falyalı ve şoförü suikastinin failleri olduğu yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Polis açıklamasında şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

08/02/2022 23:25
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TAGS: Polisten suikast failleriyle ilgili açıklama
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