Polisten sürücülere bilgilendirme

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05/02/2022

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Polisten sürücülere bilgilendirme

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında 03 Şubat 2022 tarihinden beridir trafik akışına kapatılan Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde, Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arasında kalan kısım yeniden  ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında meydana gelen arıza giderildiğinden, kavşaktaki sağa ve sola dönüşlerin yeniden trafik akışına açıldığı da bildirildi.

 

05/02/2022 18:04
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TAGS: Polisten sürücülere bilgilendirme
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