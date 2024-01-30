Polisten sürücülere önemli uyarı!

KKTC'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle, polis yetkilileri araç sürücülerine önemli uyarılarda bulundu.

Sürücülerin, yolculukları esnasında şiddetli yağış, sis, taş düşmesi, toprak kayması gibi sürüş güvenliğini tehdit eden doğal afetlerle karşılaşmaları halinde, dikkatli ve yavaş hareket etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, kar yağışının yaşandığı durumlarda, sadece kar görmek amacıyla tehlikeli dağ yollarına yönelmemeleri ve yol kenarlarına diğer araçlar için tehlike oluşturacak şekilde park etmemeleri konusunda da uyarı yapıldı.

Sürücülerin, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olası durumlar karşısında araçlarını güvenli bölgelere park etmeleri öneriliyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda vatandaşların "155 Polis İmdat" ve "199 İtfaiye" ihbar hatlarını aramaları büyük önem taşıyor. Polis yetkilileri, vatandaşların bu tür durumlarda gerekli önlemleri alarak kendilerini ve diğer sürücüleri korumalarını önemle rica ediyor.