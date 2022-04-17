Polisten sürücülere uyarı!

Okullar arası bisiklet yarışı nedeniyle yarın, Metehan – Alayköy çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapatılacak. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü, Lefkoşa’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenelencek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındakı yol, 10:00 - 14:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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17/04/2022 09:51