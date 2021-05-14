Polisten sürücülere uyarı…

Polis, bazı güzergahlarda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını duyurdu.

Polis, Lefkoşa- Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arasında, Gönyeli ve Lefkoşa şehir içi yollar, Lefkoşa- Guzelyurt Anayolunun, Gönyeli Çemberi ile Serhatköy arası, Metehan Çevre Yolu, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunun Hamitköy ile Demirhan arasında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını duyurdu.

Duyuruda, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

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14/05/2021 09:28