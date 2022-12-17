Değirmenlik Girne yolu trafik akışına kapatıldı

Sürücülerin Dikkatine!

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17/12/2022

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Değirmenlik Girne yolu trafik akışına kapatıldı

Değirmenlik-Girne dağ yolu, Bufavento kavşağı yakınlarında yola kaygan  madde döküldüğünden trafik akışına kapatıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, belediye ekiplerinin yola dökülen kaygan maddeyi temizleme çalışmaları sürüyor. Yol ve trafik güvenliği tekrar sağlanana kadar Girne-Değirmenlik dağ yolu; Çatalköy'de  Acapulco kavşağı ile Değirmenlik’te komando kavşağı çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Polis bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

17/12/2022 14:51
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TAGS: yol, trafik
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