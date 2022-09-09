Polisten sürücülere uyarı!

Bugün ve yarın bazı saatlerde Ercan Havalimanı-Akıncılar arası trafik akışı II. Tünel yolundan verilecek

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09/09/2022

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Polisten sürücülere uyarı!

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği'nin düzenlediği Drag Yarışı dolayısıyla bugün 17-22.00 ile yarın 17-23.00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecek.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücüleri, kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

09/09/2022 16:02
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TAGS: polis, sürücü, uyarı, yol, tek şerit,
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