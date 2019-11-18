Polisten sürücülere uyarı!

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Gönyeli Çemberi ve Altınbaş petrol ışıkları arasında Gönyeli istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde banket genişletme çalışmaları yapılacağından dolayı çift şeritli yolun tek şeridi trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan, Kumyalı Ziyamet anayolu üzerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ettiğinden yolun tek şeridi trafik akışına kapatıldı.

Polis bu güzergahları kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

18/11/2019 10:59