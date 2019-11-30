Polisten sürücülere uyarı!

Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.

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30/11/2019
HK

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Polisten sürücülere uyarı!

Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

“Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.”

30/11/2019 11:43
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TAGS: Gönyeli Belediyesi, hahbr, kıbrıs, gönyeli çemberi yol, polis, uyarı
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