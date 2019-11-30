Polisten sürücülere uyarı!
Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.
30/11/2019
HK
|
|
Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.
Polisten yapılan duyuru şöyle:
“Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.”