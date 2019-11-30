Polisten sürücülere uyarı!

Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

“Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.”

30/11/2019 11:43