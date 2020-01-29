Polisten sürücülere uyarı!

Sürücülerin Dikkatine!

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29/01/2020
HK

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Polisten sürücülere uyarı!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asvaltlama  çalışmaları yapılacağından dolayı,  Güvercinlik kavşağından itibaren GAZİMAĞUSA Gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatıldı.  Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica etti.

29/01/2020 11:34
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TAGS: trafik, haber, kıbrıs, polis, kktc, güvercinlik, mağusa, yol
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