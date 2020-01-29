Polisten sürücülere uyarı!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asvaltlama çalışmaları yapılacağından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren GAZİMAĞUSA Gidiş yönü tamir süresince trafik akışına kapatıldı. Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa Eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica etti.

29/01/2020 11:34