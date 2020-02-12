Polisten sürücülere uyarı

Girne - Değirmenlik Dağyolu'nun, Arapköy ikinci kavşağı ile zirve arasında, Lefkoşa - Girne Anayolunun, St Hilarion kavşağı ile Ciklos mevkii arasındaki mesafede oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada “Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve mevcut olması halinde sis farları açık şekilde seyahat etmeleri önleme rica olunur” denildi.

oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

12/02/2020 22:42