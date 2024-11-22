Polisten Tatlısu-Geçitkale ana yolunu kullanacak sürücülere uyarı

Tatlısu - Geçitkale Anayolu’nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle polis yolu kullanacak sürücüleri uyardı.

Polis’ten yapılan açıklamada, “Sağanak yağış nedeniyle Tatlısu - Geçitkale Anayolu’nun dağlık virajlanan bölümünde yola toprak kayması ve taşlar düştüğünden yol ve trafik güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.” denildi.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi çağrısında bulundu.