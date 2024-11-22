Polisten Tatlısu-Geçitkale ana yolunu kullanacak sürücülere uyarı

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22/11/2024

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Polisten Tatlısu-Geçitkale ana yolunu kullanacak sürücülere uyarı

Tatlısu - Geçitkale Anayolu’nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle polis yolu kullanacak sürücüleri uyardı.

Polis’ten yapılan açıklamada, “Sağanak yağış nedeniyle Tatlısu - Geçitkale Anayolu’nun dağlık virajlanan bölümünde yola toprak kayması ve taşlar düştüğünden yol ve trafik güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.” denildi.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi çağrısında bulundu.

22/11/2024 19:25
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TAGS: Polisten Tatlısu-Geçitkale ana yolunu kullanacak sürücülere uyarı
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