Polisten uyarı: Isınmak için yangına sebep olmayalım

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Isınmak için yangına sebep olmayalım…” uyarısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘ISINMAK İÇİN YANGINA SEBEP OLMAYALIM…

• Şömine veya odun sobalarınızı yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız.

• Ev içerisinde ısınmak maksadıyla mangal kullanmayınız.

• Isınmak için kullanacağınız elektrikli sobanın perde, koltuk, halı, kurutulacak giysiler veya kolay alevlenebilecek eşyalardan uzakta olmasına dikkat ediniz.

• Tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarınızdan çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.’