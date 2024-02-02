Polisten uyarı: Isınmak için yangına sebep olmayalım
02/02/2024
Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Isınmak için yangına sebep olmayalım…” uyarısı yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
‘ISINMAK İÇİN YANGINA SEBEP OLMAYALIM…
• Şömine veya odun sobalarınızı yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin v.b.) kullanmayınız.
• Ev içerisinde ısınmak maksadıyla mangal kullanmayınız.
• Isınmak için kullanacağınız elektrikli sobanın perde, koltuk, halı, kurutulacak giysiler veya kolay alevlenebilecek eşyalardan uzakta olmasına dikkat ediniz.
• Tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarınızdan çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökmeyiniz.’