Polisten uyarı... Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı kaldı

Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşler trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı