Polisten uyarı... Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı kaldı

ads ads ads ads
30/01/2024

ads
Polisten uyarı... Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı kaldı

Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yol ve trafik güvenliği açısından, Girne istikametinden Alsancak istikametine gidecek sürücüler için sağa Zeytinlik yönüne, Alsancak istikametinden Girne istikametine gidecek sürücüler için ise sağa dağ yönüne dönüşler trafik akışına kapatıldığı bildirildi.

Bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı

30/01/2024 00:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Polisten uyarı... Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı kaldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.