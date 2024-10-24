Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan “Çocuklara Ücretsiz Dağıtılan Şekerlerde Uyuşturucu İddiası” başlıklı haberin, KKTC ile bir bağlantısının olmadığı açıklayarak yurtdışına ait bir olaydan kaynaklandığı belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığını, ancak gerekli tedbirlerin alındığını ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne bilgi verildiğini belirtti.

Halkın böyle bir durumla karşılaşması halinde 155 Polis İmdat veya 156 Narkotik hatlarına ulaşabileceği hatırlatıldı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

155 POLİS İMDAT, 156 NARKOTİK VE DİĞER TELEFON HATLARIMIZ İLE 24 SAAT KESİNTİSİZ OLARAK HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ...

Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan bazı medya kuruluşlarında bugün paylaşılan “Çocuklara Ücretsiz Dağıtılan Şekerlerde Uyuşturucu İddiası” başlıklı bir haberde, son dönemde çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldığı bildirilen bir oyuncaklı şekerin içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair iddiaların olduğu ve bu konunun velileri alarma geçirdiği yönünde bilgiler yer almaktadır.

Bahsi geçen haberin içeriği ile ilgili olarak yapılan araştırmada, konu iddiaların ülkemizde yaşanmadığı, paylaşılan haberin yurt dışında yayınlanan bir haber olduğu ve ülkemizle alakasının olmadığı belirlenmiştir.

KKTC Polis Genel Müdürlüğüne konu hakkında herhangi bir ihbar yapılmamış olup, konu Polisin bilgisine geldiği andan itibaren gerekli tedbirler alınarak soruşturulmaya başlanmış ve söz konusu şekerlerin ülkeye ithal edilebileceği göz önünde bulundurularak, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine de bilgi verilmiştir.

Halkımızın benzer bir olayla karşılasması halinde, her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 156 NARKOTİK” veya diğer telefon hatlarını 24 saat kesintisiz olarak arayıp olayı bildirebileceğini hatırlatırız.

Çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren böylesi hassas bir konuda haber yapılacağı zaman, basın kuruluşlarımızın daha dikkatli davranmaları gerektiğinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.