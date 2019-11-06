Polisten uyuşturucu operasyonu!

Polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirdiği operasyon ve araçlarda yaptığı aramada üzerinde veya bulunduğu araçta uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U.’nun (E-28) üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

06/11/2019 17:40