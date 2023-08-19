Polisten yol kapatma duyurusu...

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19/08/2023

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Polisten yol kapatma duyurusu...

Polis, İskele - Karpaz Anayolunun, Çayırova - Mehmetçik arasında kalan kısmının, yarın sabah saat 08.00’dan itibaren 3 gün trafiğe kapatılacağını belirtti.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, İskele - Çayırova - Karpaz istikametinde seyredecek sürücüler için ulaşımın yarından itibaren Mehmetçik Cittaslow Market önlerinde oluşturulan servis yolundan sağlanacağını kaydederek, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.

19/08/2023 15:41
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TAGS: yol, polis, haber, kıbrıs, trafik
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