Polisten yol uyarısı

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17/09/2022

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Polisten yol uyarısı

Polis Basın Subaylığı, KKTC Bisiklet Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından  yarın, Güzelyurt-Lefke çift şertitli Anayolu’nun, Güzelyurt Trafik Işıkları Kavşağı ile Doğancı Kavşağı arasında, bisiklet zamana karşı ve otomobil drag yarışları düzenleneceğine dikkat çekerek, saat 08:00’den itibaren trafik akışının eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağını açıkladı.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

17/09/2022 12:17
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TAGS: polis, yol, haber, kıbrıs
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